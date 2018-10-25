Обнародован рейтинг лучших фильмом ужасов в истории

Издание IndieWire сформировало топ-100 лучших фильмов ужасов в истории. На первом месте рейтинга находится картина «Сияние» Стэнли Кубрика, снятая в 1980 году по роману Стивена Кинга. Сам писатель считает эту картину одной из худших экранизаций своих книг.

В первую десятку рейтинга также вошли «Техасская резня бензопилой» (1974), «Ребенок Розмари» (1968), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Хэллоуин» (1978), «Психо» (1960), «Глаза без лица» (1960), «Нечто» (1982), «Чужой» (1979) и «Ночь живых мертвецов» (1968).

В списке присутствует и советсткая картина «Вий», снятая в 1967 году по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Фильм попал на 89-е место.