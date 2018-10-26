НБУ хочет получить контроль над фондовым рынком

Национальный банк Украины при одобрении парламентом может получить полномочия осуществлять надзор над элементами инфраструктуры фондового рынка. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.
Предложения к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках» были представлены на прошлой неделе во время выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
Предложения Нацбанка были разработаны совместно с НКЦБФР. В процессе работы над документом были учтены рекомендации Международного валютного фонда, представители которого находились в Киеве с технической миссией в июне этого года по приглашению НБУ.
Предполагается, что приведение деятельности Национального депозитария Украины (НДУ) в соответствие с международными стандартами PFMI откроет возможность к созданию полноценного единого центрального депозитария на его основе.
Предложения к законопроекту предусматривают повышение роли Национального банка в корпоративном управлении системно важными элементами инфраструктуры фондового рынка. Для этого необходимо увеличить долю Национального банка в капитале НДУ до не менее чем 51%. В будущем, по мере развития рынка Национальный банк сможет уменьшить свою долю или полностью выйти из капитала НДУ, отмечает Нацбанк.
Также предложения к проекту Закона предусматривают оптимизацию деятельности Расчетного центра и его трансформацию из банковского учреждения в специализированное финансовое учреждение.
Документ предлагает отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» (Delivery versus payment, DVP).
В то же время важным этапом трансформации РЦ будет проведение с участием международных доноров и экспертов сost-benefit analysis (CBA), который должен определить целесообразность функционирования в Украине центрального контрагента. По результатам СВА будет принято решение об участии Национального банка в капитале этого учреждения.
Если же СВА установит нецелесообразность развития функции центрального контрагента в текущих масштабах рынка в Украине, РЦ продолжит выполнение безрисковой клиринговой деятельности.
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