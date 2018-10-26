Южная Корея потратила $1,5 млрд на ненужный рис

Бюджет Южной Кореи потерял за последние три года $1,5 млрд из-за перепроизводства риса в стране. Об этом сообщило в пятницу министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.
По его данным, чрезмерная поддержка правительством местных производителей привела к переизбытку запасов злака, в результате чего с 2016 года его излишки пришлось использовать в качестве корма для скота. За три года было переработано более миллиона тонн риса. «Это привело к убыткам в 1,8 трлн вон ($1,5 млрд)», — отмечает ведомство.
При этом продукт сбывался по цене, равной 1/10 от закупочной стоимости. Ежегодный бюджет, связанный с заготовкой и хранением риса, составляет $4,9 млрд. Это 39% всего бюджета сельского хозяйства Республики Корея.
Министерство в этой связи предлагает ввести государственное регулирование объемов производства риса, а также сократить профильные бюджетные расходы.
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