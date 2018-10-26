Минфин обнародовал данные о размещении еврооблигаций на $2 млрд

Министерство финансов Украины разместило два новых выпуска еврооблигаций: на $750 млн со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд со сроком обращения до 1 ноября 2028 года.
Как сообщается на веб-сайте ведомства, ставка купона по пятилетним ценным бумагам установлена на уровне 8,994% годовых, 10-летним — 9,75% годовых.
Минфин ожидает, что агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоят новым бондам рейтинг не ниже «B-».
Министерство также сообщило, что в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг приняли участие около 390 инвесторов. Общий объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Расчеты по еврооблигациям должны состояться 1 ноября 2018 года.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, а также на выкуп краткосрочных еврооблигаций на $725 млн со сроком погашения в феврале 2019 года.
«Мы благодарны иностранным партнерам, которые сегодня, несмотря на сложную ситуацию на международных рынках капитала, в очередной раз продемонстрировали свою веру в Украину и поддержку тех реформ, которые осуществляют правительство, президент и Верховная Рада. Мы уверены, что после принятия реалистичного бюджета на 2019 года и старта новой программы с Международным валютным фондом, Украина получит сильные позиции, которые позволят нам своевременно выполнять все обязательства перед инвесторами и кредиторами», — цитируется в сообщении и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
Организаторами транзакции выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Отметим, что ставки, по которым Минфин разместил госбумаги, — рекордные в этом году. Дешевле Украины размещались такие страны как Египет, Аргентина, Гана и Доминиканская республика.
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