Войти
Порошенко похвастался в белорусском Гомеле ростом ВВП
макроэкономика
Порошенко похвастался в белорусском Гомеле ростом ВВП
Украинские порты потеряли миллиард из-за действий РФ в Азовском море
дружба народов
Украинские порты потеряли миллиард из-за действий РФ в Азовском море

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

официально
RSS

Минфин обнародовал данные о размещении еврооблигаций на $2 млрд

212
Минфин обнародовал данные о размещении еврооблигаций на $2 млрд

Министерство финансов Украины разместило два новых выпуска еврооблигаций: на $750 млн со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд со сроком обращения до 1 ноября 2028 года.

Как сообщается на веб-сайте ведомства, ставка купона по пятилетним ценным бумагам установлена на уровне 8,994% годовых, 10-летним — 9,75% годовых.

Минфин ожидает, что агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоят новым бондам рейтинг не ниже «B-».

Министерство также сообщило, что в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг приняли участие около 390 инвесторов. Общий объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Расчеты по еврооблигациям должны состояться 1 ноября 2018 года.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, а также на выкуп краткосрочных еврооблигаций на $725 млн со сроком погашения в феврале 2019 года.

«Мы благодарны иностранным партнерам, которые сегодня, несмотря на сложную ситуацию на международных рынках капитала, в очередной раз продемонстрировали свою веру в Украину и поддержку тех реформ, которые осуществляют правительство, президент и Верховная Рада. Мы уверены, что после принятия реалистичного бюджета на 2019 года и старта новой программы с Международным валютным фондом, Украина получит сильные позиции, которые позволят нам своевременно выполнять все обязательства перед инвесторами и кредиторами», — цитируется в сообщении и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Организаторами транзакции выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Читайте также: Инфляция вышла из-под контроля

Отметим, что ставки, по которым Минфин разместил госбумаги, — рекордные в этом году. Дешевле Украины размещались такие страны как Египет, Аргентина, Гана и Доминиканская республика.

Минфин, еврооблигации
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 октября 2018
Четверг, 25 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

К вопросу о цене на газ для населения

Сегодня остро встал вопрос о повышении цен на газ для населения. Кроме того, в СМИ делается акцент, что тарифы на газ приходится поднимать, потому что Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла обязательства привязать цены на газ к импортному паритету. Однако, дело не только в выполнении договоренностей с МВФ.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновациях в Украине

Одна из топ-тем для обсуждений в мейнстримном экспертном сообществе – о переходе экономики Украины на модель инновационного развития, состоящую в разработке и создании высокотехнологичной продукции. С моей точки зрения, такая постановка вопроса скорее годится для полемики, чем для реального воплощения. Приведу пять причин, в силу которых вероятность успешности такого инновационного процесса в Украине не высока.
Майкл Демпси
Майкл Демпси
Бывший и.о. директора Национальной разведки США

Когда Владимир Путин выдохнется?

Взглянув на то, как укрепился глобальный авторитет Владимира Путина после его встречи с президентом Трампом в этом году, и на то, какую важную роль он играет в определении будущего Сирии, легко предположить, что в Москве все хорошо, и ветер дует российскому президенту в спину. Однако такому мнению противоречит множество негативных тенденций в развитии событий, из-за которых его популярность постепенно испаряется, а он становится все более уязвимым перед информационными кампаниями, обнажающими недостатки его правления.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016