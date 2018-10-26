В Германии закрывают последний в Европе завод по производству компьютеров

В 2020 году в баварском Аугсбурге закроют завод Fujitsu, является последним производителем компьютеров в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь Fujitsu, передает DW.
Из-за переноса производства в Японию рабочие места потеряют 1,5 тысячи работников. Также под угрозой окажутся 300 рабочих мест в связанных с заводом компаниях Германии.
Сейчас между менеджментом компании и работниками продолжаются переговоры о дальнейшей судьбе работников, которые потеряют работу в результате закрытия завода.
Представители Fujitsu сообщили, что завод в Аугсбурге, который занимался производством ноутбуков и устройств для хранения информации, является последним заводом такого рода во всей Европе.
Сейчас в области производства компьютеров доминируют азиатские фирмы: Acer и Asus с Тайваня, Lenovo из Китая, Samsung и LG из Южной Кореи. Конкуренцию им составляют только трое крупных американских гигантов компьютерной индустрии: Apple, Dell и HP.
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