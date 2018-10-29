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Ватикан не возражает против перезахоронения останков диктатора Франко

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Ватикан не возражает против перезахоронения останков диктатора Франко

Ватикан не будет выступать против перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко из базилики, расположенной в Долине павших. Об этом заявил на встрече с вице-премьером Испании Кармен Кальво государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Встреча проходила в Ватикане. «Кардинал Паролин гарантировал вице-премьеру испанского правительства, что не будет возражать против переноса останков Франсиско Франко из Долины павших», — говорится в сообщении испанского правительства по итогам встречи. Кроме того, испанский вице-премьер и представитель Ватикана «согласились в необходимости поиска решения».

В конце августа испанское правительство приняло решение, согласно которому прах диктатора должен быть перенесен из базилики в Долине павших в другое место, которое определят родственники. Внук диктатора Франсиско Франко Мартинес Бордиу (Martínez-Bordiú) представил заявление в министерство юстиции, в котором изложил возражения по поводу принятого решения, назвав его неконституционным. Однако в этом же документе сообщил, что если требования не будут удовлетворены и эксгумация состоится, то родственники готовы перенести останки в крипту собора Альмудена в Мадриде.

Кафедральный собор Альмудена расположен в самом центре столицы, рядом с Королевским дворцом, и является одним из наиболее посещаемых туристами мест.

Перезахоронение диктатора должно состояться до конца года.

Монументальный комплекс Долина павших, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936-1939 годах. При создании Долины использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. Там захоронены 34 тысячи человек — как республиканцы, так и франкисты. Только две могилы в базилике подписаны — Франко и основателя «Испанской Фаланги» Хосе Антонио Примо де Риверы. Места их захоронений расположены друг напротив друга.

Правительство считает, что могила Риверы должна оставаться на прежнем месте, поскольку он «также жертва войны».

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Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко — он умер 20 ноября 1975 года.

Испания, Ватикан, Франсиско Франко
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