Ватикан не возражает против перезахоронения останков диктатора Франко

Ватикан не будет выступать против перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко из базилики, расположенной в Долине павших. Об этом заявил на встрече с вице-премьером Испании Кармен Кальво государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Встреча проходила в Ватикане. «Кардинал Паролин гарантировал вице-премьеру испанского правительства, что не будет возражать против переноса останков Франсиско Франко из Долины павших», — говорится в сообщении испанского правительства по итогам встречи. Кроме того, испанский вице-премьер и представитель Ватикана «согласились в необходимости поиска решения».

В конце августа испанское правительство приняло решение, согласно которому прах диктатора должен быть перенесен из базилики в Долине павших в другое место, которое определят родственники. Внук диктатора Франсиско Франко Мартинес Бордиу (Martínez-Bordiú) представил заявление в министерство юстиции, в котором изложил возражения по поводу принятого решения, назвав его неконституционным. Однако в этом же документе сообщил, что если требования не будут удовлетворены и эксгумация состоится, то родственники готовы перенести останки в крипту собора Альмудена в Мадриде.

Кафедральный собор Альмудена расположен в самом центре столицы, рядом с Королевским дворцом, и является одним из наиболее посещаемых туристами мест.

Перезахоронение диктатора должно состояться до конца года.

Монументальный комплекс Долина павших, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936-1939 годах. При создании Долины использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. Там захоронены 34 тысячи человек — как республиканцы, так и франкисты. Только две могилы в базилике подписаны — Франко и основателя «Испанской Фаланги» Хосе Антонио Примо де Риверы. Места их захоронений расположены друг напротив друга.

Правительство считает, что могила Риверы должна оставаться на прежнем месте, поскольку он «также жертва войны».

Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко — он умер 20 ноября 1975 года.