Верховный суд Испании решил приостановить эксгумацию тела диктатора Франко

Верховный суд Испании приостановил решение об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ВС.
Правительство Испании хотело перенести 10 июня останки каудильо из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга Кармен Поло (1900-1988). Намерение Кабмина по эксгумации Франко было обжаловано в том числе семьей диктатора, которая просила ВС приостановить дальнейшие шаги по перезахоронению в ожидании окончательного вердикта суда по данному делу.
Как говорится в документе, суд «единогласно решил временно приостановить эксгумацию останков» Франко. ВС аргументировал свое решение желанием «избежать ущерба, который в противном случае мог быть нанесен подавшим апелляцию и в особенности государственным интересам и конституционным институтам» страны.
Обжалование касается решения правительства, благодаря которому 15 февраля Совет министров разрешил проведение эксгумации, однако уточнил, что останки не могут быть перезахоронены в склепе собора Альмудена в Мадриде. Власти страны настаивали на том, чтобы семья Франко выбрала другое место, где будет покоиться диктатор.
Правительство обосновало решение о переносе останков каудильо из Долины павших тем, что он «не является жертвой гражданской войны». Кроме того, Мадрид отметил, что Франко не может быть перезахоронен в Альмудене, на чем настаивали внуки диктатора, из-за возможных проблем с общественным порядком.
Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса «Долина павших» велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.
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