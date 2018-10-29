Украинцам могут разрешить не работать в случае задержки зарплаты

Разработан законопроект, которым может быть введено усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Директоратом норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя».

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы законопроект предусматривает уплату работодателем работнику пени в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки более 15 дней.

Также работнику может быть предоставлено право временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней.

Кроме этого, предусматривается выплата работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев), в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

Сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторонам социального диалога.