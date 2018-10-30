«Укрпошта» может получить монополию на посылки до 10 кг

Проект закона «О почтовой связи» устанавливает монополию «Укрпошты» на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг. Об этом написал совладелец «Новой Почты» Вячеслав Климов в своей колонке на «Экономической правде».

По его словам, в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи» все наиболее выгодные почтовые услуги отнесли к универсальным, которые может предоставлять только государственный оператор.

Законопроект устанавливает монополию «Укрпошты» на весь рынок электронной коммерции и все документы, которыми обмениваются компании. Монополия может распространиться на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг.

«Если другим логистическим компаниям останутся только посылки без объявленной стоимости весом более 10 кг, то они не будут иметь шансов выдержать конкуренцию с национальным монополистом», — пишет Климов.

«Какие последствия ждут потребителей? Худшие — клиенты получат услуги низкого качества по высокой цене. В случае, если будет кому эти услуги оказывать», — утверждает он.

«Нельзя допустить, чтобы законопроект был принят в текущей редакции, ибо это просто рейдерство — увидели развитую индустрию и решили забрать ее под контроль», — полагает совладелец «Новой почты»