«Укрпошта» может получить монополию на посылки до 10 кг

Проект закона «О почтовой связи» устанавливает монополию «Укрпошты» на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг. Об этом написал совладелец «Новой Почты» Вячеслав Климов в своей колонке на «Экономической правде».
По его словам, в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины «О почтовой связи» все наиболее выгодные почтовые услуги отнесли к универсальным, которые может предоставлять только государственный оператор.
Законопроект устанавливает монополию «Укрпошты» на весь рынок электронной коммерции и все документы, которыми обмениваются компании. Монополия может распространиться на услуги по пересылке отправлений весом до 2 кг и посылок весом до 10 кг.
«Если другим логистическим компаниям останутся только посылки без объявленной стоимости весом более 10 кг, то они не будут иметь шансов выдержать конкуренцию с национальным монополистом», — пишет Климов.
«Какие последствия ждут потребителей? Худшие — клиенты получат услуги низкого качества по высокой цене. В случае, если будет кому эти услуги оказывать», — утверждает он.
«Нельзя допустить, чтобы законопроект был принят в текущей редакции, ибо это просто рейдерство — увидели развитую индустрию и решили забрать ее под контроль», — полагает совладелец «Новой почты»
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016