Владельца магазина оштрафовали на 220 тысяч за неоформленных работников

Управление Гоструда оштрафовало предпринимателя из Винницкой области на 223,38 тысячи гривен за неоформление официальных трудовых отношений. Об этом говорится в сообщении службы.

«Физическое лицо—предприниматель из г. Шаргород стал первым в области, кто не обратился в суд оспаривать постановление Управления Гоструда в Винницкой области о наложении на него штрафных санкций по ст. 265 КЗоТ Украины, а официально оформил трудовые отношения с двумя продавцами магазина и в установленный законодательством срок уплатил в бюджет 223,38 тыс грн штрафа», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2018 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым были внесены изменения в статью 265 Кодекса законов о труде. В частности, документ предусматривает штраф за обнаружение нетрудоустроенных наемных сотрудников либо за недопуск проверяющих для такой проверки.

Закон предусматривает, что каждый неоформленный сотрудник обойдется работодателю в 30 минимальных зарплат, то есть 111,69 тысячи гривен.

Если же предприниматель оказывает помехи инспектору в ходе проверки или же не допускает его на производство, ему грозит штраф в 372,3 тысячи гривен (100 минимальных зарплат).