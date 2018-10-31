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В США из Сальвадора отправился второй караван мигрантов

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В США из Сальвадора отправился второй караван мигрантов

Второй караван мигрантов из Сальвадора направился в среду в сторону США из столицы центральноамериканской страны.

Как сообщает портал Excelsior, он состоит примерно из 300 человек, в числе которых дети и женщины. По пути к ним должна присоединиться еще одна группа мигрантов примерно такой же численности.

Первый караван сальвадорцев начал свое движение в сторону США в воскресенье. Они идут пешком из столицы страны сначала до города Ла-Ачадура на границе с Гватемалой, а затем до Мексики, чтобы перейти границу и направиться к США. Своими основными мотивами участники каравана называют стремление убежать от насилия в центральноамериканской стране и обеспечить себе лучшую жизнь.

При этом по территории Мексики сейчас в США уже идет караван мигрантов из Гондураса. По последним данным мексиканских властей, в караване находятся чуть более 3,6 тысячи человек. Еще порядка 1,75 тысячи мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики. При этом еще некоторое число мигрантов остановлено на границе Гватемалы и Мексики.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Чтобы предотвратить проникновение мигрантов на территорию США, власти уже распорядились направить около военных в помощь пограничникам.

США, мигранты, Гватемала, Сальвадор
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Среда, 31 октября 2018
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