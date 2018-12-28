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США прекратят оказывать помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

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США прекратят оказывать помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

Соединенные Штаты прекратят оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран не принимают меры по борьбе с миграционным кризисом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в пятницу в Twitter.

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, лишь забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе создается новый „караван“ из мигрантов, и они ничего не делают. Мы будем прекращать всю помощь оказываемую этим трем странам, которые в течение многих лет используют США в своих интересах!» — написал американский лидер.

Трамп уже не в первый раз выступает с подобными угрозами в адрес трех стран Центральной Америки. В октябре он заявил, что прекратит или существенно сократит финансовую помощь этим государствам за то, что с их стороны не были приняты меры по остановке потока мигрантов через территории своих стран.

На прошлой неделе Госдепартамент сообщил, что Вашингтон намерен выделить в общей сложности $10,6 млрд помощи для Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

В настоящее время на территории Мексики находятся несколько тысяч выходцев из Центральной Америки, которые хотят попасть в США. В граничащем с США городе Тихуане для них оборудован временный лагерь. В конце ноября порядка 500 мигрантов попытались прорваться из Тихуаны в соседнюю страну. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Спустя день власти Мексики депортировали из страны 98 участников этого инцидента и повысили меры безопасности в городе.

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Еще во время избирательной кампании в 2016 году Трамп обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Он убежден в том, что нелегальные иммигранты, а их в США насчитывается около 12 млн человек, являются преступниками, которых следует выявлять и депортировать.

США, мигранты, Никарагуа, Гватемала, политика Трампа, Сальвадор
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