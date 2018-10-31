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Послы «Большой семерки» призвали власти Украины дать денег НОТУ

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Послы «Большой семерки» призвали власти Украины дать денег НОТУ

Послы стран «Большой семерки» заявляют о важности функционирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), как независимого вещателя, в 2019 году, на который в Украине запланированы очередные президентские и парламентские выборы.

«Мы были рады возможности посетить общественное телерадиовещание Украины. Необходимо обеспечить существование независимого телерадиовещателя со стабильным финансированием и способностью доступа к широкой общественности перед выборами в следующем году», — говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Канадского председательствования в группе послов «Большой семерки» в соцсети Twitter в понедельник.

Напомним, ранее появилась информация, что НОТУ будет вынуждена закрыть региональные филиалы в случае недофинансирования в 2019 году, поскольку в годовом бюджетном плане по итогам его предварительного рассмотрения запланировано выделение всего 1,017 млрд грн из предполагаемых законодательством 1,8 млрд грн.

В сентябре НОТУ обратилась к руководящему составу компании, а также к сотрудникам центральной дирекции с просьбой воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы сроком на 8-15 дней из-за критического дефицита средств на счетах компании, возникшего вследствие бюджетного недофинансирования в 2018 году.

НОТУ также неоднократно заявляла о недостаточном финансировании работы общественного вещания в 2018 году.

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Европейский союз вещателей (The European Broadcasting Union, EBU) призвал правительство Украины профинансировать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины на 2019 год в полном объеме в соответствии с законами Украины и европейскими стандартами.

G7, общественное телевидение, НОТУ
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Среда, 31 октября 2018
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