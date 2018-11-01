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Курс юаня снизился до минимума за 10 лет

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Курс юаня снизился до минимума за 10 лет

Народный банк Китая в четверг понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 24 базисных пункта, до 6,9670 за доллар. Согласно статистике регулятора, это новое минимальное значение с 20 мая 2008 года.

Нынешнее понижение юаня к доллару длится уже третий день подряд. Как отмечает в связи с этим китайское электронное издание Guancha, мнения аналитиков относительно дальнейшей динамики китайской валюты и влияния ее курса на рынок разделились.

«Сторонники преодоления юанем отметки в 7 единиц за доллар утверждают, что в настоящее время китайская валюта переоценена, поэтому понижение до 7 соответствует требованиям рынка. В то же время противники этого придерживаются точки зрения о том, что достижение планки в 7 юаней за доллар может повлечь за собой отток капитала, а также не будет способствовать интернационализации китайской валюты», — указывает издание. «Ключевым является то, что конъюнктура китайской экономики позволит ей удержать юань в пределах 7 единиц за доллар», — утверждают авторы статьи.

Ранее советник Центробанка Китая, глава департамента анализа и статистики Шэн Сунчэн заявил, что ЦБ «в нужное время» задействует валютные резервы для стабилизации обменного курса юаня.

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В первые месяцы 2018 года юаня устойчиво укреплялся: в январе среднемесячный показатель составил 6,4364 юаня за доллар, в феврале — 6,3161, в марте он практически не изменился, а в апреле укрепился до 6,2975. Однако в мае наметилась тенденция на понижение (до 6,3757 юаня за доллар), которая сохранилась в июне (6,4555) и не изменилась до сих пор.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года национальная валюта укрепилась к доллару на 6,2%.

Китай, юань
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