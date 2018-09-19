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Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд
торговля
Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд

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Китай заявил, что не будет снижать курс юаня

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Китай заявил, что не будет снижать курс юаня

Правительство Китая не станет понижать курс юаня к доллару для увеличения экспорта на фоне торговой войны с США.

Об этом в среду заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме «Ежегодный саммит новых чемпионов — 2018» в городе Тяньцзинь, который часто называют «летним Давосом».

«Китай не будет девальвировать валюту для поддержки экспорта и сохранит приверженность реформе обменного курса, ориентированной на рынок», — приводит слова главы правительства Центральное телевидение Китая.

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Ранее Трамп заявил, что США с 24 сентября введут пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. До конца 2018 года пошлины будут составлять 10%, а в 2019 году увеличатся до 25%. При этом Трамп отметил, что Вашингтон готов к третьему этапу введения дополнительных пошлин, если Китай введет ответные ограничения в отношении американских производителей. После этого власти КНР заявили, что с 24 сентября на товары из США на общую сумму $60 млрд будут также введены таможенные пошлины. Комитет по тарифам Госсовета КНР заявил, что это вынужденная мера, являющаяся реакцией на протекционизм США.

Китай, юань
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