Россия ввела санкции против трех сотен украинцев и 68 компаний

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.
Подписанным постановление вводятся специальные экономические меры, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.
Санкции будут распространяться, в частности, на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады 8-го созыва, крупных предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний.
В частности, санкции вводятся против Алексея Петровича Порошенко, рожденного 6 марта 1985 года. Эти данные совпадают с ФИО и датой рождения старшего сына президента Украины Петра Порошенко.
Санкции введены также против лидера партии «Батикьвщина» Юлии Тимошенко, главы МВД Арсена Авакова, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса.
Юридические лица, подпадающие под санкции, контролируются крупнейшими бизнесменами Украины.
Постановление правительства РФ занимает 33 страницы и опубликовано на сайте правительства РФ.
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давно пора на этих шавок натравить санкции.жаль на главного вора шоколадника неполучаеться.