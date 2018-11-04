Ученые создали наноробота размером меньше бактерии

Китайские ученые совместно с коллегами из Дании и Германии создали наноробота, способного проникать сквозь стекловидное тело глаза (прозрачное вещество, заполняющее пространство между хрусталиком и сетчаткой в глазу) под воздействием магнитного поля. По словам разработчиков, это первый подобный малоинвазивный прибор для доставки лекарства внутрь глазного яблока.

Согласно информации ученых, наноробот примерно «в 200 раз меньше диаметра человеческого волоса и значительно уступает размерам бактерии». Устройство имеет спиралевидную форму «для лучшего проникновения сквозь плотную жидкость стекловидного тела». На внешнюю поверхность прибора нанесен специальный «скользкий слой», позволяющий роботу «беспрепятственно проникать и перемещаться внутри плотной структуры стекловидного тело глаза».

«В основе нашей разработки лежит вещество, обнаруженное на поверхности растения непентес (род хищных растений nepenthes, также известно как кувшиночник — Ред.)», — сказал один из авторов разработки У Чжигуан, его слова приводит агентство «Синьхуа». «Его кувшинообразные цветы покрыты вязким слоем для ловли насекомых», — добавил он.

По словам ученого, «скользящая поверхность нанороботов подобна тефлоновому покрытию сковороды». «Она минимизирует степень сцепления устройства с молекулами, из которых состоит стекловидное тело, а потому имеет решающее значение для эффективного и свободного перемещения спиральных роботов внутри глаза», — пояснил У Чжигуан.

По информации агентства, ученые уже провели испытания на глазу свиньи: десятки тысяч устройств были введены в органы зрения животного и с помощью магнитного поля доставлены до сетчатки глаза.

Специалисты отмечают, что в будущем их прибор может широко использоваться в медицине.