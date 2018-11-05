Собор новой церкви может быть проведен до конца ноября

Соглашение, подписанное президентом Украины и Вселенским патриархом 3 ноября, будет способствовать ускорению процесса проведения всеукраинского объединительного собора, который может состояться до конца ноября. Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает Укринформ.
«В субботу было подписано важное и без сомнения историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, гарантирующее создание единой поместной Украинской православной церкви и предоставления ей Томоса об автокефалии. С божьей помощью мы уверенно идем к нашей вековой цели — созданию единой поместной Украинской православной церкви, и подписанное соглашение дает нам уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен всеукраинский объединительный собор. И я уверен, что никакие темные силы не смогут остановить этот процесс, и я уверен, что нам помогает Бог. Спасибо Вселенскому патриарху Варфоломею за его отеческую опеку над украинским народом и будущим нашей церкви», — отметил Парубий.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в субботу в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.
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