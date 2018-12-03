Собор святой Софии могут передать новой церкви

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает использовать Собор св. Софии для церковных служб создаваемой единой поместной православной церкви Украины.
«Я предлагаю, чтобы для службы новой поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться и Собор св. Софии в Киеве, как самый важный и ключевой собор украинского православия», — сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник, передает «Интерфакс-Украина».
Спикер отметил, что данный вопрос требует обсуждения, в том числе среди народных депутатов.
Парубий напомнил, что Синод Вселенского патриархата уже утвердил дату проведения Объединительного собора.
«Я получил информацию Вселенской патриархии, что Синод уже утвердил рабочую дату проведения Всеукраинского объединительного собора, который пройдет в Киеве, и создаст единую поместную православную церковь, а также изберет предстоятеля», — отметил спикер.
В то же время эту дату он не назвал.
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