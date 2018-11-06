Большинство россиян выступают за возрождение комсомола

Большинство россиян считает, что в современной России должна быть молодежная организация, похожая на комсомол. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уверены в необходимости похожей на комсомол организации 34% опрошенных, еще 46% считают, что такая организация «скорее нужна». Противоположное мнение высказали 17% опрошенных. В целом за вовлечение молодежи в политическую и общественную жизнь выступили 88% респондентов, а 70% опрошенных указали на необходимость появления молодежных движений при политических партиях.
Опрос также показал, что 75% россиян положительно относятся к деятельности комсомола. Преимущественно такой позиции придерживаются респонденты в возрасте 45–59 лет (85%) и старше 60 лет (90%).
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