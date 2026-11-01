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Рубіо дав зрозуміти, що Україна не буде у НАТО у короткостроковій перспективі, - ЗМІ

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Держсекретар США Марко Рубіо нібито дав зрозуміти, що Україна не буде у НАТО у короткостроковій перспективі. Але ключова проблема полягає у позиції диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посади журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу.

За словами трьох високопоставлених західних дипломатів, Рубіо в останні два дні приватно говорив західним дипломатам, що сумнівається в участі Путіна на саміті G20, який запланований на грудень у Майамі.

Також журналіст пише, що після цих розмов у дипломатів склалося враження, що держсекретар США не вірить у те, що російський диктатор готовий укласти будь-яку угоду щодо України до весни 2027 року.

Крім того, порушувалася тема НАТО. Джерела журналіста кажуть, що Рубіо нібито назвав членство України в НАТО у якості гарантій безпеки "нереалістичним у короткостроковій перспективі". Крім того, Путін "ніколи б не погодився з цим".

НАТО, Рубіо
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