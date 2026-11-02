Зеленський: У жовтні Росія зазнала рекордних втрат особового складу

У жовтні 2026 року Росія зазнала рекордних втрат особового складу. Сили оборони звільнили від окупації більше територій, ніж росіяни змогли захопити, заявив президент України Володимир Зеленський.

"За один місяць Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 своїх військових. Це рекорд за всі місяці повномасштабної війни. Є рекорд і добових втрат: 2250 осіб армія РФ втратила 21 жовтня. Важливо, що ми продовжуємо повертати своє. За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час", – написав Зеленський в телеграм-каналі в неділю.

Він подякував всім захисникам і захисницям за цей важливий для країни результат.

"Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого. Щоб зупинити ці божевільні втрати, Росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію", – резюмував президент.