Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Лумер: Трамп розчарований тим, що не вдалося закінчити війну в Україні в перший же день, як він і обіцяв

117

Президент США Дональд Трамп розчарований відсутністю прогресу у припиненні війни в Україні та прагне знайти спосіб посадити сторони за стіл переговорів.

Про це заявила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Лумер, американський президент розчарований тим, що не вдалося закінчити війну в перший же день, як він обіцяв під час кампанії 2024 року.

Вона зазначила, що Трамп прагне виконати свої обіцянки та посадити за стіл переговорів і президента України Володимира Зеленського, і російського диктатора Володимира Путіна.

На це також впливає наближення важливих проміжних виборів, які визначать, чи стане Дональд Трамп "качкою, що кульгає" в останні два роки свого терміну.

Лумер підкреслила, що бачить різне ставлення сторін до мирного процесу.

"Здається, ніби Зеленський набагато охочіше й більше згоден на укладення угоди, на відміну від Володимира Путіна та Лаврова, які щотижня надсилають своїх російських ляльководів просувати пропаганду в американських ЗМІ", - зазначила інфлюенсерка.

Вона додала, що поведінка російського керівництва чітко демонструє відсутність зацікавленості у мирі.

"Зрозуміло, що вони не зацікавлені в мирній угоді, і зрозуміло, що вони не мають жодної поваги до адміністрації Трампа", - наголосила Лумер.

Трамп, Лумер
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 2 ноября 2026
Воскресенье, 1 ноября 2026
Суббота, 31 октября 2026
Пятница, 30 октября 2026
Четверг, 29 октября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023