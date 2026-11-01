МЗС Німеччини: Маємо забезпечити можливість транспортування зерна з України та Росії через Чорне море

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль сподівається, що вже найближчими тижнями можна буде досягти результату щодо експорту зерна з України та Росії через Чорне море.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті, передає Укрінформ.

"Ми не вирішимо український конфлікт загалом, але маємо забезпечити можливість транспортування зерна з України та Росії до країн Глобального Півдня", - заявив Вадефуль.

За словами глави МЗС, забезпечення перевезень зерна через Чорне море стало одним з центральних питань переговорів в Атланті. Цю тему порушували й багато інших учасників зустрічі.

"Тому я не маю наміру послаблювати зусиль і вважаю, що в найближчі тижні тут ще можна досягти результату", - наголосив міністр.

Вадефуль також зазначив, що зустріч G20 є однією з небагатьох можливостей переконати Росію в необхідності припинити бойові дії та розпочати переговори про завершення війни проти України.

Він вказав на необхідності діалогу з російською стороною, попри принципові розбіжності. І водночас пояснив відмову західних міністрів від спільного групового фото із Сергієм Лавровим небажанням створювати враження єдності з Росією.

Глава МЗС ФРН підкреслив, що європейські держави зберігають спільну позицію щодо необхідності переговорів та подальшої підтримки України. "І доки цього не станеться, ми стоятимемо на боці України, підтримуватимемо її та продовжуватимемо посилювати тиск на Росію", - запевнив Вадефуль.

На думку міністра, економічний тиск на РФ та відсутність значного просування російських військ створюють можливості для дипломатичних зрушень у питанні завершення війни.