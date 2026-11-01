УЧХ: Червоний Хрест забезпечує гуманітарну підтримку жителів міста Олешки

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає комплексну гуманітарну підтримку жителям Олешків, які виїхали із окупованого росією міста на підконтрольну Україні територію.

"Український Червоний Хрест у партнерстві з Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини забезпечує гуманітарну підтримку жителів міста Олешки Херсонської області, які виїхали з тимчасово окупованої території", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

До надання допомоги залучено близько 50 працівників і волонтерів Українського Червоного Хреста. Для перевезення маломобільних людей були задіяні 16 спеціалізованих екіпажів. Команди організували зустріч, супровід та транспортування людей до місць тимчасового перебування. Окремо було передбачено транспорт для перевезення домашніх улюбленців.

УЧХ забезпечив теплим одягом і ковдрами дітей та дорослих. Люди отримали індивідуальні гігієнічні набори та мобільні телефони, щоб мали можливість зв'язатися з рідними та близькими. Крім того, Український Червоний Хрест продовжить супроводжувати та надавати необхідну допомогу людям упродовж наступного тижня у місцях їх тимчасового розміщення.

Наступним етапом підтримки стане надання одноразової грошової допомоги в розмірі 52 375 грн на одне домогосподарство. Кошти насамперед призначені для покриття витрат на оренду житла протягом перших трьох місяців. Залежно від індивідуальних потреб родини, кошти також можна буде використати на придбання необхідних побутових речей, ліків, теплого одягу та інших першочергових потреб.

В УЧХ нагадали, що їхню діяльність підтримують партнери з міжнародного червонохресного руху, а також Уряд США, DG ECHO (Directorate‑General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations – Генеральний директорат Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги – ІФ-У) та інші донори.