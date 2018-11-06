Во Франции задержаны шесть человек, планировавших убийство Макрона

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил во вторник телеканал BFMTV.

Согласно его данным, речь идет о сторонниках радикальных взглядов. Операции по задержанию были проведены в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении задержанных, подозреваемых в создании преступной группировки.