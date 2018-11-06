Определены иностранные эксперты, которые будут отбирать антикоррупционных судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила шесть членов Общественного совета международных экспертов, которые будут участвовать в отборе антикоррупционных судей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ВККС.

«Таким образом, создана ОСМЭ, которая будет способствовать Комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении.

В частности, в первый состав Общественного совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер, Тед Зажечны, Мирьяна Лазарова Трайковская, Лорна Харрис, сэр Энтони Хупер.

Указывается, что всего было 12 кандидатов в состав ОСМЭ.

Общественный совет международных экспертов будет помогать ВККС определять, соответствуют ли кандидаты на должность судьи Высшего антикоррупционного суда критериям:

законности источников происхождения имущества кандидата или членов его семьи;

соответствия уровня кандидата или членов его семьи задекларированным доходам;

соответствия образа жизни кандидата его статусу;

наличие знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Срок работы состав Общественного совета международных экспертов составит два года.

Закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей.

После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство состава этого совместного заседания и минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.