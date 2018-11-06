Определены иностранные эксперты, которые будут отбирать антикоррупционных судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила шесть членов Общественного совета международных экспертов, которые будут участвовать в отборе антикоррупционных судей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ВККС.
«Таким образом, создана ОСМЭ, которая будет способствовать Комиссии при проведении конкурсов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении.
В частности, в первый состав Общественного совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер, Тед Зажечны, Мирьяна Лазарова Трайковская, Лорна Харрис, сэр Энтони Хупер.
Указывается, что всего было 12 кандидатов в состав ОСМЭ.
Общественный совет международных экспертов будет помогать ВККС определять, соответствуют ли кандидаты на должность судьи Высшего антикоррупционного суда критериям:
Срок работы состав Общественного совета международных экспертов составит два года.
Закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей.
После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство состава этого совместного заседания и минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.
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