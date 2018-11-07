Стало известно, сколько будет стоить проезд по платным дорогам

Стоимость проезда по концессионным дорогам в Украине не будет превышать 7 евроцентов за километр. Об этом в интервью Liga.net сообщил глава «Укравтодора» Славомир Новак.

«В Европе проезд стоит минимум 7 евроцентов (2,2 гривни) за километр. В Украине точно будет не дороже», — отметил он.

Первой концессионной дорогой в Украине станет трасса Львов — Краковец, которая свяжет Украину и Евросоюз. Строительство этой дороги обсуждается уже много лет. Ее протяженность составит 84,4 км.

«До конца года мы полностью завершим проверку всех участков дороги и будем иметь всю необходимую документацию. Мы должны быть уверены, что предлагаем инвестору. В начале 2019 года подготовим обращение к Кабмину об оглашении конкурса на концессию», — сообщил Новак.

Предполагается, что средства инвестору будут возвращены за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.

Ориентировочный срок строительства дороги составит 4-5 лет. Срок концессии должен составить до 49 лет.

Концессионер будет отвечать за строительство, содержание, ремонт четырехполосной дороги, которая будет построена по категории 1-А. Ориентировочная скорость движения составит 120 км/ч.

По словам Новака, сейчас нет большого количество претендентов на концессию.

«Есть несколько серьезных европейских компаний готовых инвестировать. Думаю, у украинских компаний не будет таких ресурсов. Хотя в Украине есть несколько богатых людей. Если они будут заинтересованы, почему нет. Но я думаю, что все же больше заинтересованности будет у европейских банков и инвесторов», — сказал Новак.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее заявлял, что стоимость проезда по платным дорогам в Украине может составить ориентировочно от 20 до 70 евроцентов или 6,63-23,19 гривни за километр.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.