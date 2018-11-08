Переговоры между США и КНДР зашли в тупик

Переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик из-за нежелания обеих сторон идти на какие-либо уступки. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По их данным, власти КНДР «по-настоящему злы» на США из-за отказа последних хотя бы частично ослабить санкции в отношении Пхеньяна для стимулирования переговорного процесса. Вашингтон со своей стороны ожидает от КНДР более серьезных шагов, направленных на денуклеаризацию, чем те, которые она демонстрирует.
Как отмечает CNN, напряженности добавили и недавние угрозы КНДР возобновить деятельность в ядерной сфере в случае, если США не ослабят санкции. Кроме того, стороны, по данным телекомпании, до сих пор даже не согласовали, какие конкретно пункты должна включать в себя денуклеаризация, а спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигун так и не провел встреч с северокорейскими официальными лицами. Пхеньян заявляет, что уже предпринял ряд шагов в направлении ядерного разоружения, однако в Вашингтоне считают их по большей части поверхностными и потенциально обратимыми.
Ранее стало известно о переносе на неопределенный срок встречи госсекретаря США Майкла Помпео с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, которая должна была состояться в Нью-Йорке 8 ноября. В Госдепартаменте сообщили, что такое решение связано исключительно с графиком, который не удалось согласовать. В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что встреча была отменена по инициативе северокорейской стороны.
В среду президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции, заявил, что его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится ориентировочно в начале следующего года.
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