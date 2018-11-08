Полиция Германии провела обыски в офисах Greenpeace

Полиция Германии проводит обыски в германских офисах и квартирах членов международной экологической организации Greenpeace после того, как активисты разлили в центре Берлина 3,5 тыс. литров краски. Об этом сообщило издание Spiegel Online.
По данным прокуратуры, в ходе акции протеста, приуроченной к первому заседанию Комиссии федерального правительства Германии по подготовке выхода страны из угольной энергетики, пострадало два мотоциклиста. Также было зафиксировано несколько ДТП, в результате которых транспортные средства получили повреждения. «По всей стране проходят обыски из-за опасного вмешательства в дорожное движение 26 июня 2018 года на площади Большая Звезда», — говорится в Twitter берлинской прокуратуры. Всего выдано 29 ордеров на обыск.
По словам представителя прокуратуры Мартина Штельтнера, речь о криминализации Greenpeace не идет. Цель обысков — установление личностей активистов, участвовавших в акции. На сегодняшний день известны 19 имен.
«Претензия абсурдна и не имеет под собой никаких оснований, — заявил представитель Greenpeace Мартин Буссау. — Я предполагаю, что нас пытаются запугать».
По информации издания, берлинская служба по уборке города потребовала от Greenpeace €14 тыс. за очистку улиц.
В июне активисты Greenpeace раскрасили в желтый цвет площадь Большая Звезда, представляющую собой кольцевую развязку вокруг колонны Победы в центре Берлина.
Акция под названием «Солнце вместо угля» была призвана привлечь внимание к борьбе с глобальным потеплением. Желтый цвет краски был выбран не случайно: с высоты птичьего полета кольцевая развязка выглядела как солнце. По словам организаторов, использованный красящий материал абсолютно безопасен для окружающей среды, и его можно легко удалить с проезжей части обычной водой.
До конца года комиссия должна определить дату выхода Германии из угольной энергетики, а также обозначить перспективы для лиц, трудящихся в сфере угледобывающей промышленности.
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