В Берлине стартует международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии

В Берлине открывается международная конференция по Ливии, по итогам которой ожидается подписание совместного документа из 55 пунктов.
Как сообщает Укринформ, в конференции принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты Франции Эмманюэль Макрон, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, РФ Владимир Путин, Алжира Абдулмеджид Таббун, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Республики Конго Дени Сассу-Нгессо; премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Италии Джузеппе Конте, кронпринц Абу-Даби шейх Мухаммад бин Заид аль Нахайян, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Китая Ян Цзечи, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттер, руководители Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств, а также представители сторон конфликта — премьер-министр Ливии Фаиз аль-Саррадж и генерал Халифа Хафтар.
Последним в Ведомство канцлера прибыл Путин, за несколько минут до него — Эрдоган.
До этого времени произошло уже несколько международных конференций по Ливии: 13 декабря 2015 в Риме, 16 мая 2016 в Вене, 29 мая 2018 года в Париже, 12-13 ноября 2018 в Палермо.
13 января 2020 года в Москве находились глава ПНС Фаиз Саррадж и командующий ЛПА Халифа Хафтар. Ожидалось, что они подпишут соглашение о прекращении огня. Саррадж поставил подпись под документом, однако Хафтар отказался и покинул Москву.
Перед началом конференции влиятельное немецкое издание Die Welt написало, что для канцлера Меркель главной задачей на этой конференции является недопущение на ливийской территории «сирийского сценария» (как известно, в Сирии решающей силой при урегулировании стала Россия). «Для канцлера целью является также не допустить второго триумфа Путина», — пишет автор.
Он отмечает, что в случае, если участники переговоров согласятся не поддерживать одну из сторон конфликта в Ливии, это станет огромным успехом Ангелы Меркель и крупнейшим внешнеполитическим достижением ФРГ с момента заключения соглашения о беженцах между ЕС и Турцией в 2016 году.
Напомним, что в настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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