Самолет YanAir, летевший в Египет, посадили из-за драки пассажиров

Самолет авиакомпании YanAir, летевший из Киева в Шарм-эль-Шейх, совершил вынужденную посадку в аэропорту Каира 8 ноября. Рейс YE5015 вынуждены были прервать «в связи с инцидентом связанным с дракой пассажиров на борту», сообщила авиакомпания туроператору «Join UP!».

«В соответствии с авиационными нормами, экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время», — объясняет компания.

Туристов этого рейса авиакомпания расселила в отеле Cyrene Island 4* и предоставила питание на время ожидания.

Данная ситуация стала причиной задержек связанных рейсов: YE5021 02:00 (было) — BAY2091 Киев — Хургада 06:05/10:05, YE5214 07:00 (было) — BAY2094 Хургада — Львов 11:05/15:05, YE5213 12:00 (было) — BAY2093 Львов — Хургада 16:05/20:05

YE5022 17:00 (было) — BAY2092 Хургада — Киев 21:05 / 01:05

Туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, проинформированы о задержках заранее.

Иногородние туристы расселены в отелях за счет туроператора.

«Туристы, у которых из-за задержки сократилось количество отдыха, получат финансовую компенсацию за потерянные сутки», — сообщает «Join UP!» .

«Туристы, которые ожидают вылета из Хургады, на время задержки расселены в отелях курорта за счет туроператора», — добавляет компания.