Ректору Московской духовной академии запретили въезд в Украину на 3 года

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту «Жуляны» в Украину, запрещен въезд в страну сроком на 3 года. Об этом сообщает в субботу Государственная пограничная служба.
«7 ноября архиепископ Амвросий не просто был не пропущен через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее чем до 2021 года попасть в Украину он не сможет», — говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что ректора Московской духовной академии не пустили в Украину.
8 ноября помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил, что Государственная пограничная служба не могла впустить в Украину архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова), поскольку он, якобы, не смог подтвердить цель своей поездки.
«А также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины», — добавил Слободян.
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