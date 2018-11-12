В ТРЦ в Минске рухнул потолок

Потолок обрушился в минском торгово-развлекательном центре «Арена-Сити», на месте происшествия могут быть пострадавшие. Об этом сообщают местные СМИ.

В МЧС республики подтвердили факт происшествия. «Информация по повреждению подвесного потолка в „Арена-сити“ уточняется, медики осматривают одного человека, решают, нужна ли госпитализация», — сообщил официальный представитель МЧС Белоруссии Виталий Новицкий в Facebook.

На месте происшествия находится несколько машин скорой медицинской помощи.