В Нью-Йорке выставят на продажу более 200 вещей Фрэнка Синатры

Более 200 личных вещей, принадлежавших прославленному американскому певцу Фрэнку Синатре (1915-1998) и его супруге Барбаре (1927-2017), будут выставлены в декабре на торги в Нью-Йорке. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s.
По словам организаторов торгов, с молотка уйдут самые примечательные вещи из коллекции Синатры и его четвертой жены, вместе с которой он прожил 22 года.
В частности, на аукцион будут выставлены десятки личных писем, аксессуаров и картин, принадлежавших паре. В числе самых заметных лотов — бриллиантовое кольцо в 20 карат, которое Синатра преподнес Барбаре, известной модели и танцовщице, в день их помолвки в 1976 году.
Также с молотка уйдут принадлежавшие исполнителю копии сценариев к кинофильмам «Отныне и во веки веков» (1953) и «11 друзей Оушена» (1960). За участие в первом из них Синатра получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана. Вторая лента пользовалась большим успехом у публики и послужила основой для ремейка с Джорджем Клуни в главной роли, который был снят в 2001 году.
Часть средств, вырученных на аукционе, пойдет на благотворительные нужды детскому лечебно-оздоровительному центру в Ранчо-Мираж (штат Калифорния), который основала Барбара Синатра. Торги, как ожидается, займут несколько дней.
Фрэнк Синатра — один из самых именитых певцов XX века, известный своим особенным стилем исполнения. Родился в 1915 году в Хобокене (штат Нью-Джерси). Певец становился лауреатом престижной музыкальной премии Grammy 11 раз. Также являлся актером и кинорежиссером, удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус».
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