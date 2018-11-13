В Украине создан штаб для решения транспортных проблем в АПК

Впервые в Украине заработал межведомственный Штаб, основной функцией которого является оперативное реагирование на проблемы логистики в АПК. Новый руководящий орган явился итогом совещания, проведенного Вице-премьер-министром Украины Владимиром Кистионом.
Штаб объединил представителей министерств аграрной политики и продовольствия, инфраструктуры, экологии и природных ресурсов, Госэкоинспекции, Антимонопольного комитета, Государственной фискальной службы, ГП «Администрация морских портов Украины», ОАО «Укрзализныця», а также народных депутатов, представителей предприятий и ассоциаций АПК. В заседании также приняли участие менеджеры зерновых терминалов морских портов и региональных ЖД в формате «скайп-конференции».
Руководителем Штаба стал первый заместитель Министра агарной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, который указал на основные задачи новоиспеченного органа. По его мнению, нужно не просто говорить о нехватке вагонов и озвучивать очередную логистическую проблему, а оперативно решать задачи, поставленные конкретными экспортерами и производителями. Он отметил, что в рамках часового штабного заседания это сделать сложно, поэтому необходимо создать Рабочую группу, в которую войдут представители бизнеса и всех заинтересованных лиц.
Были поставлены и первые задачи по решению текущих проблем, которые постоянно возникают между компаниями-зернотрейдерами и «Укрзализныцей». В русле пожеланий Максима Мартынюка, были сразу определены ответственные за выполнение решений лица и конечные сроки выполнения ими порученного дела.
На заседаниях Штаба договорились, что его Рабочая группа будет оперативно заниматься обработкой проблемных пакетов и выдачей по ним готовых совместных решений. На первом плане был вопрос о внедрении системы планирования и прогнозирования объемов сельскохозяйственной продукции, которая перевозится железнодорожным транспортом. Кроме того, рассматривалась необходимость дополнительного использования автомобильного и речного транспорта для перевозок сельхозпродукции.
Для получения сообщений из всех регионов о проблемах с транспортными перевозками была создана специальная электронная почта logist@minagro.gov.ua. Кроме того, можно пользоваться Горячей линией Минагрополитики 0800215010, на которую будет также приниматься информация по этой теме.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016