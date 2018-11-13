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В Украине создан штаб для решения транспортных проблем в АПК

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В Украине создан штаб для решения транспортных проблем в АПК

Впервые в Украине заработал межведомственный Штаб, основной функцией которого является оперативное реагирование на проблемы логистики в АПК. Новый руководящий орган явился итогом совещания, проведенного Вице-премьер-министром Украины Владимиром Кистионом.

Штаб объединил представителей министерств аграрной политики и продовольствия, инфраструктуры, экологии и природных ресурсов, Госэкоинспекции, Антимонопольного комитета, Государственной фискальной службы, ГП «Администрация морских портов Украины», ОАО «Укрзализныця», а также народных депутатов, представителей предприятий и ассоциаций АПК. В заседании также приняли участие менеджеры зерновых терминалов морских портов и региональных ЖД в формате «скайп-конференции».

Руководителем Штаба стал первый заместитель Министра агарной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, который указал на основные задачи новоиспеченного органа. По его мнению, нужно не просто говорить о нехватке вагонов и озвучивать очередную логистическую проблему, а оперативно решать задачи, поставленные конкретными экспортерами и производителями. Он отметил, что в рамках часового штабного заседания это сделать сложно, поэтому необходимо создать Рабочую группу, в которую войдут представители бизнеса и всех заинтересованных лиц.

Были поставлены и первые задачи по решению текущих проблем, которые постоянно возникают между компаниями-зернотрейдерами и «Укрзализныцей». В русле пожеланий Максима Мартынюка, были сразу определены ответственные за выполнение решений лица и конечные сроки выполнения ими порученного дела.

На заседаниях Штаба договорились, что его Рабочая группа будет оперативно заниматься обработкой проблемных пакетов и выдачей по ним готовых совместных решений. На первом плане был вопрос о внедрении системы планирования и прогнозирования объемов сельскохозяйственной продукции, которая перевозится железнодорожным транспортом. Кроме того, рассматривалась необходимость дополнительного использования автомобильного и речного транспорта для перевозок сельхозпродукции.

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Для получения сообщений из всех регионов о проблемах с транспортными перевозками была создана специальная электронная почта logist@minagro.gov.ua. Кроме того, можно пользоваться Горячей линией Минагрополитики 0800215010, на которую будет также приниматься информация по этой теме.

Укрзалізниця, АПК, Максим Мартынюк, МинАПК
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