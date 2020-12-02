В декабре Андреевская церковь станет доступна для посещения после пяти лет реставрации

После почти пяти лет реставрационных работ Андреевская церковь в декабре 2020 года станет доступной для посетителей, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Согласно сообщению пресс-службы Минкультуры, открытие Андреевской церкви состоится онлайн 12 января, 13 декабря в церкви пройдет первая служба.
«Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подача воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18-го века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок», — отмечают в министерстве.
Подчеркиваются, что целью реставрации стало желание раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.
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