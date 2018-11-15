Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты

Народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявляет, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112.Украина» в четверг.

Гапомним,ч то согласно результатам последнего социологического исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг), лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, которая с разницей почти в два раза опережает ближайших своих конкурентов.

Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. Владимира Зеленского поддерживают 11%, Петра Порошенко — 10%, Анатолия Гриценко — 10%, Юрия Бойко — 9%, Олега Ляшко — 8%, Святослава Вакарчука — 6%, Евгения Мураева — 5%. Рейтинг других кандидатов — менее 5%. Отметим, что вследствие появления в списке кандидатов Евгения Мураева значительно уменьшился рейтинг Вадима Рабиновича.