Войти
Гройсман пообещал с 1 января запустить монетизацию субсидий
планы
Гройсман пообещал с 1 января запустить монетизацию субсидий
Порошенко рассказал, кто виноват в росте коммунальных тарифов
позиция
Порошенко рассказал, кто виноват в росте коммунальных тарифов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

социология
RSS

Тимошенко оторвалась в президентском рейтинге, на втором месте Зеленский

390
Тимошенко оторвалась в президентском рейтинге, на втором месте Зеленский

Согласно результатам совместного социологического исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг), лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, которая с разницей почти в два раза опережает ближайших своих конкурентов.

Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. Владимира Зеленского поддерживают 11%, Петра Порошенко — 10%, Анатолия Гриценко — 10%, Юрия Бойко — 9%, Олега Ляшко — 8%, Святослава Вакарчука — 6%, Евгения Мураева — 5%. Рейтинг других кандидатов — менее 5%. За последние полгода заметно вырос рейтинг Юлии Тимошенко. Также на фоне уменьшения рейтингов Святослава Вакарчука почти вдвое вырос показатель Владимира Зеленского. В свою очередь вследствие появления в списке кандидатов Евгения Мураева значительно уменьшился рейтинг Вадими Рабиновича.

Юлия Тимошенко лидир электоральных симпатий во всех макрорегионах страны, за исключением Донбасса, где она уступает Бойко. Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко — более половины опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко. В победу Порошенко верят 14% тех, кто намерен принять участие в выборах. В то, что другие политики могут занять высший государственный пост, верят менее 4% опрошенных. За последние полгода количество тех, кто поверил в победу Тимошенко на президентских выборах возросло почти вдвое. Аналогичный показатель Порошенко почти не изменился.

По результатам моделирования второго тура Юлия Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Зато Петр Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам второго тура.

Значительные шансы на попадание в парламент имеют семь политических сил. Лидером рейтинга остается «Батькивщина», которую готовы поддержать 22% опрошенных, уже определившихся и намереных голосовать. Поддержка партии «Слуга народа» составляет 11%, Гражданской позиции — 10%, Оппозиционного блока — 9%, «Солидарности» — 8%, Радикальной партии — 7%, партии «Наши» Евгения Мураева — 5%. В полугодовой динамике заметный рост популярности партий «Батькивщина», «Слуга народа» и УКРОП. С появлением политического проекта Мураева «Наши» значительно снизился рейтинг партии «За жизнь».

Читайте также: 78% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

Для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силы. 18% голосуют исходя прежде всего из симпатий к ее лидеру, 12% — по идеологическим принципам.

опрос, Выборы-2019
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 ноября 2018
Понедельник, 12 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016