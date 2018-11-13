Тимошенко оторвалась в президентском рейтинге, на втором месте Зеленский

Согласно результатам совместного социологического исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг), лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, которая с разницей почти в два раза опережает ближайших своих конкурентов.

Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. Владимира Зеленского поддерживают 11%, Петра Порошенко — 10%, Анатолия Гриценко — 10%, Юрия Бойко — 9%, Олега Ляшко — 8%, Святослава Вакарчука — 6%, Евгения Мураева — 5%. Рейтинг других кандидатов — менее 5%. За последние полгода заметно вырос рейтинг Юлии Тимошенко. Также на фоне уменьшения рейтингов Святослава Вакарчука почти вдвое вырос показатель Владимира Зеленского. В свою очередь вследствие появления в списке кандидатов Евгения Мураева значительно уменьшился рейтинг Вадими Рабиновича.

Юлия Тимошенко лидир электоральных симпатий во всех макрорегионах страны, за исключением Донбасса, где она уступает Бойко. Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко — более половины опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко. В победу Порошенко верят 14% тех, кто намерен принять участие в выборах. В то, что другие политики могут занять высший государственный пост, верят менее 4% опрошенных. За последние полгода количество тех, кто поверил в победу Тимошенко на президентских выборах возросло почти вдвое. Аналогичный показатель Порошенко почти не изменился.

По результатам моделирования второго тура Юлия Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Зато Петр Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам второго тура.

Значительные шансы на попадание в парламент имеют семь политических сил. Лидером рейтинга остается «Батькивщина», которую готовы поддержать 22% опрошенных, уже определившихся и намереных голосовать. Поддержка партии «Слуга народа» составляет 11%, Гражданской позиции — 10%, Оппозиционного блока — 9%, «Солидарности» — 8%, Радикальной партии — 7%, партии «Наши» Евгения Мураева — 5%. В полугодовой динамике заметный рост популярности партий «Батькивщина», «Слуга народа» и УКРОП. С появлением политического проекта Мураева «Наши» значительно снизился рейтинг партии «За жизнь».

Для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силы. 18% голосуют исходя прежде всего из симпатий к ее лидеру, 12% — по идеологическим принципам.