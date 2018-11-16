В США подсчитали стоимость создания Космических сил

Формирование Космических сил США, о создании которых объявил в июне президент Дональд Трамп, обойдется американскому бюджету в сумму от менее 5 до $10 млрд. Об этом заявил в четверг первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

По его словам, США могут потратить на создание Космических сил не больше $10 млрд. "Сумма может быть меньше $5 млрд, может быть", - приводит его слова газета The Hill.

В сентябре министр Военно-воздушных сил (ВВС) Хезер Уилсон заявила, что создание Космических сил в США в качестве полноценного вида вооруженных сил (ВС) страны может обойтись примерно в $12,9 млрд в течение первых пяти лет.

Распоряжение о создании Космических сил президент США Дональд Трамп отдал 18 июня. Вице-президент Майкл Пенс ранее уточнял, что их организационную основу правительство США рассчитывает сформировать к 2020 году. Планируется, что к этому времени, в частности, в структуре Пентагона будет создано министерство Космических сил. Предполагается, что они станут шестым по счету полноценным видом ВС США (в дополнение к Сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране).

На данный момент в структуре Пентагона существует три отдельных министерства, которые управляют соответствующими видами ВС: Сухопутных войск, ВМС и ВВС. Возглавляющие их лица не являются членами президентского кабинета, они подчиняются министру обороны США.