Все магазины обяжут принимать безналичные платежи

Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления Кабмина с новым графиком перевода всех предприятий сферы торговли товарами и услугами на прием безналичных платежей уже с июля 2019 года. Об этом сообщает FinClub.

Действующий график перевода сферы торговли на POS-терминалы утратил актуальность еще в 2011 году. В его основе лежал график, который опирался на размер населенного пункта (до 25 тыс.; от 25 тыс. до 100 тыс., свыше 100 тыс. человек). С тех пор в МЭРТ неоднократно возвращались к этому вопросу.

В январе 2018 года МЭРТ опубликовало проект постановления Кабмина с новым графиком (с июля 2018 года по январь 2020 года), привязанным к системе налогообложения торгового предприятия (общая система налогообложения и группы плательщиков единого налога). Этот документ Кабмин так и не принял.

Поэтому 14 ноября МЭРТ опубликовало новую версию проекта.

Теперь в министерстве предлагают установить обязательный график, начиная с лета 2019 года, а этапы графика привязать к виду деятельности предприятия сферы торговли товарами и услугами. Список способов безналичной оплаты расширяется.

«Субъекты хозяйствования, которые осуществляют продажу товаров (предоставление услуг), включая товары (услуги), продаваемые дистанционно, обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары (оказанные услуги) с использованием электронных платежных средств при помощи платежных устройств или электронных платежных сервисов», — говорится в проекте решения.

Под «платежными средствами» имеются ввиду POS-терминалы. Именно их наличие требовалось постановлением 2010 года. Уже в январском проекте постановления появлялась альтернатива: «платежные устройства и/или сервисы». В ноябрьском проекте чиновники конкретизировали, какие еще способы безналичной оплаты смогут стать альтернативой POS-терминалам.

«Электронные платежные сервисы», согласно ноябрьскому проекту решения, это «платежные сервисы онлайн, мобильные приложения, системы интернет-банкинга и перевода на расчетный счет субъекта хозяйствования, которые обеспечивают перевод денег круглосуточно».

До 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику, подлежащую гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывают жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели.

До 1 января 2020 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферы культуры, охраны здоровья, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения.

До 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Исключительно в безналичной форме необходимо проводить все платежи на сумму свыше 50 тыс. грн. Цена продажи товаров или услуги за наличные или безналичные средства не должна будет отличаться. Бизнесмены смогут арендовать один POS-терминал на несколько заведений, но только если каждый субъект хозяйствования обеспечит отдельный учет своих операций.