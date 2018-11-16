Китай предложил США урегулировать торговые споры

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Китай сделал США предложения об урегулировании торговых споров и что Вашингтон может не ввести обещанные новые пошлины на товары из КНР. Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме, сообщило агентство Reuters.

Трамп назвал список китайских предложений по урегулированию торгового спора достаточно полным, однако добавил, что пока не считает предложения приемлемыми.

Трамп также выразил надежду, что США заключат торговую сделку с Китаем, однако вновь потребовал, чтобы американская торговля с КНР была взаимовыгодной.