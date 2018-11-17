Около 50 человек пострадали во Франции, протестуя против роста цен на топливо

Не менее 47 человек получили травмы в ходе акций протеста против повышения цен на топливо, которые проходят в субботу по всей Франции.
По данным французской радиостанции «Франс Энфо», три человека травмированы серьезно. Причем речь идет не об агрессивных действиях полиции, а о дорожно-транспортных происшествиях.
Правоохранители произвели 24 задержания, 17 человек помещены под стражу.
Ранее сообщалось о гибели одной участницы протеста в департаменте Савой на юго-востоке Франции — на нее наехала женщина-водитель, которая по неосторожности прибавила скорость, увидев протестующих на проезжей части.
По данным «Франс Энфо» на полдень местного времени в акциях протеста, участники которых в основном прибегают к перекрытию автомагистралей, принимают участие около 124 тыс. человек. Они установили на дорогах Франции около 2 тыс. пикетов, препятствуя автомобильному движению.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016