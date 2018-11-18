Мэй считает следующую неделю определяющей для будущего Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что следующая неделя будет определяющей для будущего страны в связи с переговорами по определению условий Brexit.

«Я думаю, что это подходящее соглашение, которое отвечает национальными интересам. И следующие семь дней будут крайне важными для будущего страны», — сказал она в воскресенье в интервью телеканалу Sky News.

Глава британского правительства отрицательно ответила на вопрос, рассматривает ли она сейчас возможность своей отставки. «Смена руководства на данном этапе не облегчит переговорный процесс и не изменит парламентской арифметики», — отметила она, указав, что отставка лидера «внесет некоторую неопределенность» и создаст «угрозу того, что переговоры по Brexit могут быть отложены или сорваны»

Мэй также отметила, что Лондону и Брюсселю предстоит провести дополнительные переговоры по условиям Brexit в рамках экстренного саммита глав государств и правительств стран Евросоюза, который пройдет 25 ноября. «Пока не согласовано все, не согласовано ничего. Переговоры будут продолжатся», — отметила она.

14 ноября британский кабинет министров согласовал проект сделки по условиям Brexit. Уже на следующий день сразу четыре члена британского правительства, в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку в знак несогласия с условиями одобренного проекта соглашения. Они посчитали его слишком большой уступкой Брюсселю, идущей вразрез с тем, за что британцы проголосовали на референдуме 2016 года.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.