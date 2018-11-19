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Facebook перешел на работу «в условиях войны»

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Facebook перешел на работу «в условиях войны»

Основатель Facebook Марк Цукерберг ранее в этом году провел совещание с 50 топ-менеджерами компании и рассказал им, что Facebook находится в состоянии войны, поэтому он собирается управлять компанией соответственно. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких человек, знакомых со словами Цукерберга.

В мирное время руководители могут действовать менее решительно, удостоверившись, что совет директоров поддерживает важные решения, сказал Цукерберг на встрече в июне, но когда Facebook атакуют законодатели, инвесторы и недовольные пользователи, следует действовать более решительно, передали собеседники слова основателя компании.

Цукерберг считает, что компания слишком медлительно реагировала в сложных ситуациях, и требует от высокопоставленных директоров «ускорить прогресс» в решении проблем, таких как медленный рост пользовательской базы и безопасность платформы.

Новый подход Цукерберга вызвал «беспрецедентную смуту» в руководстве Facebook, из-за чего несколько ключевых топ-менеджеров ушли из компании. Противоречия возникли даже между Цукербергом и СЕО Шэрил Сэндберг, узнала WSJ.

Этой весной Цукерберг сказал Сэндберг, что считает ее и подконтрольные ей подразделения ответственными за скандал с Cambrdige Analytica, фирмой, которая в нарушение правил соцсети собрала личные данные 80 млн пользователей и использовала их для политических исследований. По информации WSJ, в разговорах с друзьями Сэндберг высказывала опасения о своем будущем в компании, но несколько дней назад Цукерберг сказал, что считает ее «важным партнером» и она продолжит им быть.

Сооснователи Instagram ушли из компании именно из-за конфликта с Цукербергом, утверждает газета. Он настаивал на том, чтобы приложение для публикации фотографий делилось геоданными пользователей с Facebook, сооснователи выступили строго против и покинули компании. После их ухода нововведение стали тестировать. Из компании ушли сооснователи WhatsApp, они разошлись с Цукербергом в мнениях о монетизации мессенджера. Facebook покинул создатель Oculus VR, отчасти из-за несогласия с планами по развитию сервиса.

«Смута» в руководстве компании усложнила процесс принятия решений и поддержку морального духа сотрудников, отмечает газета. Многие сотрудники фрустрированы плохими новостями о компании в прессе и постоянными реорганизациями, которые могут влиять на их работу, сказали WSJ бывшие и нынешние сотрудники.

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Последний скандал был связан с публикацией в New York Times статьи, в которой утверждалось, что Facebook заказывала у консалтинговой фирмы Definers Public Affairs негативные материалы о своих технологических конкурентах. Сэндберг и Цукерберг возложили ответственность за работу с DPA на сотрудников отделов, отвечающих за связи с общественностью. Такая реакция разозлила сотрудников этих отделов, сказали WSJ источники, учитывая, что за медиастратегию отвечает Сэндберг. Впрочем, во время встречи с сотрудниками в формате Q&A, которая прошла в компании в пятницу, Сэндберг полностью взяла на себя ответственность за ситуацию, пишет газета.

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