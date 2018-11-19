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Поляки снова переживают, что останутся без работников из Украины

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Поляки снова переживают, что останутся без работников из Украины

Германия, Чехия и Словакия могут лишить Польшу значительной части работников из Украины, пишет в понедельник влиятельная польская газета Rzeczpospolita.

«Последний шанс для того, чтобы бороться за работников с Украины, которых уже начинает рекрутировать Германия. Их также набирают в Чехию и Словакию, заманивая более высокой зарплатой и двухлетним контрактом», — сообщает газета.

Директор украинского бюро агентства трудоустройства Work Service Марианн Пшеждзецкий констатирует тот факт, что уже сейчас все больше и больше украинцев уезжает на работу в Чехию. «Уже сейчас чехи отбирают у нас (у Польши — Ред.) все больше и больше работников из Украины, а скоро придет время Германии, куда может уйти большая часть специалистов», — сказал он.

При этом представитель Work Service признает, что несмотря на большой спрос работодателей украинцев становится все труднее привлекать на работу в Польшу.

По его мнению, это связано с тем, что в Украине, особенно в западных регионах, тоже растет нехватка персонала, а во-вторых, в этом году значительно возросла конкуренция со стороны Чехии и Словакии, которые либерализировали въездные процедуры.

Директор агентства по трудоустройству EWL Михал Вежховский в свою очередь отмечает необходимость изменения законодательных процедур для привлечения на польский рынок украинских работников. «Несмотря на анонсы упрощения процедур для украинцев, ничего не меняется. Мы стоим на месте, в то время как другие страны начинают открываться для них», — сказал он.

При этом Вежховский отметил, что в Чехии, где зарплата примерно на треть выше, чем в Польше (а в автомобильной промышленности до 50%), украинцы теперь могут легко получить визу для работы на 90 дней. А после истечения этого срока работодатель может трудоустроить их в рамках государственной программы Režim Ukrajina на 24 месяца.

Еще одним конкурентом Польши в борьбе за украинских работников является Словакия, где зарплаты в среднем на 20% выше, чем в Польше. Уже сейчас украинцы достаточно легко могут получить там право на двухлетнее проживание.

Серьезным конкурентом польскому рынку труда скоро станет Германия, которая с января 2019 года шире откроет свой рынок для трудовых мигрантов из-за пределов Европейского союза, в том числе с Украины. Как утверждает Пшеждзецкий, немецкие посредники уже вербуют потенциальных кандидатов на работу, заманивая заработками порядка 1,4 тысячи евро нетто в месяц за 170 часов работы, что вдвое больше, чем в Польше за 240 часов работы.

По его словам, немецкие рекрутеры ищут не только специалистов, но также рабочих без квалификации и знания немецкого языка.

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Он утверждает, что Польша перестала быть лидером открытости для работников с Украины. «Мы свалились на последнее место в регионе. Кроме того, мы уступаем конкуренции с точки зрения заработной платы, а жилищные условия сотрудников также часто у нас хуже», — сказал специалист.

Напомним, ранее Союз предпринимателей и работодателей Польши оценил возможный отток украинских работников в 500 тысяч человек, что может снизить ВВП страны на 1,6%.

Польша, заробитчане
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Комментарии (1)
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Вася Незнаю
Вася Незнаю 19 минут назад

Пусть не переживают, нищита в Украине не закончится никогда

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