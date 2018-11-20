В Финляндии зафиксирован новый погодный рекорд

В Финляндии зафиксировано самое малое для этого сезона количество снега за последние 60 лет. Об этом сообщил Метеорологический институт страны.
«В Финляндии никогда за всю историю измерений (с начала 1960-х годов — Ред.) не было так мало снега в конце года. Бесснежна практически вся страна», — указали в учреждении.
По состоянию на утро понедельника только на двух измерительных станциях в финской Лапландии снега было достаточно для того, чтобы его толщину можно было зафиксировать. В населенных пунктах Энонтекиё и Киттиля толщина снежного покрова составила 4-5 см. Это совсем небольшая величина, поскольку в среднем для этого периода года она должна быть равна 20 см.
Как сообщила телекомпания Yle, задержался и приход первого снега в Лапландию — он должен был выпасть еще в сентябре-октябре, однако в итоге это произошло с опозданием в 2-4 недели. Ученые пока не знают, насколько в этом году может затянуться бесснежный период.
В последние несколько лет морозы во многих частях Финляндии не наступали даже в декабре, а снега приходилось ждать до начала января. Период настоящей снежной зимы становился все короче. Одним из объяснений этого процесса стало потепление климата. Несколько лет назад ученые обнаружили, что в Финляндии это происходит почти в два раза быстрее, чем в других районах планеты.
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