Войти
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье
коррупция
Как минимум 20 нардепов незаконно получают компенсацию на жилье
Украина может приостановить членство в Интерполе
резонанс
Украина может приостановить членство в Интерполе
Гройсману не нравится избирательность в борьбе с коррупцией
позиция
Гройсману не нравится избирательность в борьбе с коррупцией

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

НБУ обнародовал список банков, нарушающих нормативы

317
НБУ обнародовал список банков, нарушающих нормативы

Из 79 платежеспособных банков на 1 ноября 2018 года хотя бы один норматив нарушали 25 банков. Об этом пишет FinClub.

Еще на 1 октября нарушителей было 26, но за прошлый месяц Коминвестбанк покинул «черный» список.

Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, нарушали сразу три банка. У Мисто Банка значение норматива упало до 2,89%, у Банка Кредит Днепр — до 3,43%. А БМ Банк, у которого НБУ забрал лицензию 6 ноября, показал Н2 на уровне 1,26%.

Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у трех банков: кроме БМ Банка (капитал упал до 481 тыс. грн), этот норматив нарушали Вернум Банк (98,577 млн грн), который инициировал процедуру отказа от банковской лицензии, и Мисто Банк (за месяц показатель капитала упал с 79,091 млн грн до 42,991 млн грн).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, выполняли все банки, кроме БМ Банка, а норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%, нарушали ВТБ Банк (8,68%) и БМ Банк (0,42%).

ВТБ Банк столкнулся с дефицитом ликвидности и ввел комиссии до 25% за снятие наличных средств и перевод безналичных средств в другие банки.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не меньше 60%, нарушали ВТБ Банк (18,72%), Банк Кредит Днепр (45,97%) и БМ Банк (3%).

14 банков из 81 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.

Норматив Н7 нарушали 13 банков: Проминвестбанк (124,11%), Первый инвестиционный банк (69%), Сбербанк (34,44%), Аккордбанк (50,49%), Индустриалбанк (53,66%), Банк Кредит Днепр (137,55%), Укрсоцбанк (32,95%), ВТБ Банк (60,2%), Альфа-Банк (38,29%), «Пивденный» (26,07%), Мисто Банк (142,33%), Укрэксимбанк (32,36%), БМ Банк (3951,29%).

Список нарушителей покинул ПУМБ, который резко улучшил норматив с 83,43% до 22,19%.

Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал Банк Кредит Днепр (1288,88%) и БМ Банк (3951,29%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 15 банков: Мегабанк (248,12%), Банк инвестиций и сбережений (214,36%), Первый инвестиционный банк (153,31%), Мисто Банк (183,0%), ПУМБ (87,03%), Асвио Банк (83,25%), Юнекс Банк (94,1%), Вернум Банк (102,74%), банк «Клиринговый дом» (26,73%), Аккордбанк (51,11%), Поликомбанк (33,78%), банк «Украинский капитал» (51,79%), Полтава-банк (26,14%), Банк Кредит Днепр (45,84%); БМ Банк (3951,29%).

Читайте также: Forbes составил список самых высокооплачиваемых певиц года

Лидером по нарушенным нормативам среди действующих банков является Банк Кредит Днепр (6 нормативов) и БМ Банк (9), у которого в ноябре забрали лицензию. Еще по 4 норматива нарушали Мисто Банк и ВТБ Банк, который хотел бы сдать лицензию, но его акции арестованы.

Остальные банки-нарушители не выполняли один — два норматива.

банки, НБУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 ноября 2018
Понедельник, 19 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему будет коррекция, но не кризис

Кризисы обычно связанны с избытком оптимизма. И чем больше оптимизма, тем больше кризис. Кризисы как 1929, так и 2008 были связанны с переизбытком оптимизма. Связанно это с тем, что обладая повышенным оптимизмом, люди переоценивают как свои, так и способности рынка к дальнейшему росту. Чем больше оптимизма, тем больше ошибок и тем плачевнее результаты!Если же вернутся к ситуации сегодня и посмотреть, чем она отличается от ситуации 10 лет назад, то можно сказать, что на рынке нет повышенного оптимизма.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Когда наступит эра дешевой нефти

В качестве главной причины возможного снижения цен на энергоносители, причем едва ли не в несколько раз, отдельные специалисты указывают на развитие различных альтернативных видов энергетики и снижение себестоимости энергии, производимой с их помощью. Мол, это приведет к тому, что энергия из нетрадиционных источников будет остро конкурировать с углеводородными энергоносителями, а это, в свою очередь, приведет к мощному снижению цен на энергоносители. Такие гипотезы заслуживают внимания. Однако я считаю, что все произойдет не так быстро, как некоторые думают.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Сколько будет стоить доллар в конце года?

В ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах гривна девальвировала на 5%. Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$. И для такой курсовой динамики есть основательные причины.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016