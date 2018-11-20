Бойко и Левочкина исключили из фракции «Оппоблока» в Раде

Фракция «Оппозиционный блок» в Верховной Раде исключила из своего состава народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, сообщил сопредседатель фракции Александр Вилкул.

«Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции „Оппозиционный блок“, на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович», — заявил Вилкул на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Напомим, 9 ноября сопредседатель политической партии «Оппозиционный блок» и одноименной парламентской фракции Ю.Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя».

15 ноября Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года. На следующий день он заявил, что Бойко будет единым кандидатом от «Оппозиционной платформы — За життя» на предстоящих выборах президента Украины, намеченных на март 2019 года.