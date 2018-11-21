Британский актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени, сообщила в среду пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.
Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце, в ней принял участие наследник британского престола — принц Уэльский Чарльз.
«Актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Он сделал успешную карьеру, охватывающую более 35 лет его работы в качестве актера, комика, писателя и музыканта», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
Орден Британской империи был учрежден в 1917 году. Награда состоит из пяти степеней, присуждаемых за выдающиеся личные профессиональные достижения, волонтерскую деятельность и усилия по улучшению репутации страны.
59-летний Лори получил известность благодаря ролям в британских комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер». Мирового признания актер добился, исполнив роль гениального мизантропа доктора Грегори Хауса в американском телесериале «Доктор Хаус».
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